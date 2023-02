Raccolta ingombranti, Amiu al lavoro al Libertà: "Impegno costante ma non lasciamo vincere i vandali dell'abbandono selvaggio"

Un "impegno costante" per la raccolta dei rifiuti ingombranti, 'contrastato' però da un altro fenomeno, purtroppo altrettanto "costante", ovvero quello degli abbandoni illegali. Con un messaggio sui propri canali social, Amiu Puglia torna su un problema che caratterizza molte zone della città.

"Questa è una foto scattata questa mattina al quartiere Libertà - si legge nel post sulla pagina di Amiu Puglia - Ci sono i nostri operatori al lavoro per il ritiro degli ingombranti, a riprova che l’impegno di Amiu Puglia per la raccolta sia costante. Purtroppo, è costante anche l’odioso fenomeno dell’abbandono selvaggio e abusivo ovvero di tutti quegli ingombranti lasciati in massa e senza prenotazione per strada, dove capita. Si tratta di un problema serio - sottolinea ancora Amiu - che costringe l’Azienda a interventi speciali e dedicati, con un aggravio dei costi e con l’evidente offesa alla Città. E, a pagarne le conseguenze, sono i Cittadini virtuosi, che rispettano le regole e che vogliono bene a Bari, proprio come noi".Quindi il messaggio rivolto agli incivili: "Una piccola minoranza di vandali non avrà mai la meglio su chi sta dalla parte della legalità, questo è sicuro".