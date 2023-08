Amiu al lavoro nel mercato dell'ex Manifattura Tabacchi: pulizia straordinaria tra i box dell'area esterna

Intervento straordinario di Amiu questa mattina nel mercato dell'ex Manifattura Tabacchi, al quartiere Libertà. Dopo le lamentele raccolte tra gli operatori, relative alle condizioni in cui versava in particolare l'area esterna in cui sono ubicati i box per la vendita del pesce, l'azienda di igiene urbana è intervenuta con una 'task force' per il ripristino dell'area. Presente anche il presidente di Amiu, Paolo Pate.

Oltre alla rimozione dei rifiuti, è stata effettuata una pulizia straordinaria dei canali di scolo e un intervento di diserbo su tutta l'area interessata. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. Nel corso dell'attività sono state anche smantellate alcune postazioni utilizzate come ripari di fortuna da persone senza fissa dimora, che sarebbero state allontanate. sono stati rimossi arredi e altre suppellettili presenti.