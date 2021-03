Amiu riapre i centri comunali di raccolta, tornano attive anche le isole ecologiche Igenio

Amiu ha riaperto da ieri i centri comunali di raccolta, per il conferimento dei rifiuti ingombranti. Allo stesso modo, comunica l'azienda, tornano nuovamente attive anche le isole ecologiche mobili Igenio che, ugualmente, osserveranno i consueti orari. Vengono quindi ripristinati i servizi sospesi causa zona rossa, mentre resteranno chiusi gli uffici Start-up. Di seguito le informazioni utili.

I centri di conferimento e di raccolta sono cinque.

Centro di conferimento via Napoli-via Maratona (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato e il mercoledì ore 14:00-17:00) via Napoli n. 349 con accesso da Via Maratona n. 5

Centro di conferimento via Oberdan (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato e il mercoledì ore 14.00 - 17.00) via Oberdan n. 13

Centro di conferimento via Martin Luther King (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato e il mercoledì ore 14.00 - 17.00) via M.L. King angolo via De Laurentis

Centro di raccolta viale Accolti Gil (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato) Z. I. Bari

Centro di conferimento s.p. Ceglie Valenzano (apertura ore 7.30 - 12.30 dal lunedì al sabato) Carbonara/Ceglie – SP Ceglie/Valenzano n. 49.

Postazioni Mobili (IGENIO): (apertura dalle ore 08.00 alle ore 12:00 dal lunedì al sabato).

Via della Felicità: Lunedi, Giovedì (quartiere S. Pio)

Via Caravelle angolo via dei Narcisi : Martedì, Venerdì (quartiere Catino)

Via De Pascale: Mercoledì, Sabato (quartiere S. Spirito)

Via G. Garofalo: Lunedì, Giovedì (quartiere Palese c/o stazione Palese-Macchie)

S. Rita: Martedì (via Roccaporena), Venerdì (via Rocco di Cillo) (quartiere Carbonara 2)

Via Lama di Giotta: Mercoledì, Sabato (quartiere Torre a Mare)

Il Centro Multimateriale, i Centri di Conferimento e le Isole ecologiche mobili Igenio non sono attivi di domenica e nei giorni festivi.