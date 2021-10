"Istigazione alla corruzione", arrestati due militari dell'Aeronautica in servizio a Bari: coinvolti in inchiesta della Procura di Catania

Due ufficiali dell'Aeronautica del 3° Reparto Genio di Bari Palese sono stati arrestati oggi dalla Guardia di Finanza di Catania nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura etnea.

Come riporta Cataniatoday, i due militari, Matteo Mazzamurro e Giuseppe Laera, rispettivamente tenente colonnello e luogotenente, sono accusati di istigazione alla corruzione nell'ambito della procedura di esproprio, per utilità pubblica, di terreni privati contigui alla base aerea di Sigonella.

Le indagini sono partite dalla denuncia di un collaboratore di una delle società proprietarie dei terreni facenti parte dell’estesa area oggetto di esproprio. Secondo l'accusa, i due appartenenti i due appartenenti all’aeronautica militare, deputati a seguire l’iter amministrativo di tutta la procedura di esproprio di una vasta area (circa 100 ettari) confinante con la base aerea di Sigonella, avrebbero "sollecitato il proprietario del terreno a versare una somma di denaro in contanti - è l'accusa - garantendo in cambio molteplici vantaggi". "Le indagini - dicono gli inquirenti - hanno consentito di accertare che i pubblici ufficiali sottoposti a indagine, in cambio della messa a disposizione della loro funzione, hanno, in più occasioni, richiesto al proprietario del terreno un illecito compenso, stabilito mediante un 'tariffario' che prevedeva una percentuale (dall'1 al 3 per cento) a favore dei pubblici ufficiali, in base all'aumento di valore dell'indennita'di esproprio".

La nota dell'Aeronautica militare: "Piena fiducia nella magistratura"

"In merito alle notizie emerse nelle ultime ore circa le misure precautelari attuate dalla Procura di Catania nei confronti di due militari in servizio presso il 3° Reparto Genio di Bari Palese che erano impegnati in un'attività di esproprio dei terreni privati per l'ampliamento della base aerea di Sigonella, l’Aeronautica Militare esprime piena fiducia nei confronti della magistratura che farà luce sulla vicenda. La Forza Armata fornirà la massima collaborazione agli organi inquirenti per individuare tutte le eventuali responsabilità", si legge in una nota diffusa dall'Aeronautica militare.

(Foto Cataniatoday: la base aerea di Sigonella)