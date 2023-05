Colpo nella sede egli uffici Amtab a Bari: svuotata cassetta di sicurezza in armadio blindato, caccia ai responsabili

Un furto si è verificato nella mattinata di giovedì 18 maggio negli uffici dell'Amtab, l'azienda di trasporto urbano della città di Bari, collocati nella sede alla periferia del capoluogo pugliese. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno ha portato via dei soldi da una cassetta di sicurezza contenuta in un armadio blindato.

Non chiaro, al momento, il quantitativao in euro del bottino portato via. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi. Avviate le indagini per risalire ai responsabili del furto.