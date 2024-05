Inchiesta 'Codice Interno', confermata l'amministrazione giudiziaria per l'Amtab

Il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Bari ha disposto la prosecuzione dell'amministrazione giudiziaria nella gestione dell'Amtab, l'azienda di trasporto pubblico barese finita nell'occhio del ciclone per infiltrazioni mafiose accertate attraverso l'inchiesta denominata 'Codice interno'.

L'indagine della Dda di Bari portò al blitz, lo scorso 26 febbraio, in cui vi furono 130 arresti: le accuse, a vario titolo, riguardavano anche un presunto voto di scambio politico-mafioso alle Comunali baresi del 2019. Per gli investigatori, vi sarebbero state assunzioni, nella partecipata barese, di persone ritenute vicine al clan Parisi. Da quel 26 febbraio l'Amtab è in amministrazione giudiziaria.