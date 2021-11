Lavori sulla pavimentazione, sulla ss16 carreggiata ristretta tra Molfetta e Trani

Carreggiata ristretta tra Molfetta e Trani sulla ss16 per i lavori dell'Anas. In particolare fino al 13 dicembre i lavori di ripristino e manutenzione della pavimentazione imporanno in direzione Foggia la chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso dal km 777,400 al km 777,000 e la chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso dal km 773,000 al km 772,400. In direzione Bari, invece, la chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso sarà relativa al tratto tra il chilometro 760,605 e il km 760,745 e al tratto tra il km 775,000 e il km 775,500. Durante le lavorazioni, come riporta Anas in una nota, per tutti i veicoli sarà attiva la riduzione della velocità a 40 chilometri orari con divieto di sorpasso.