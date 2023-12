Anas mette alla prova il 'Piano di Emergenza' sulla Statale 96: simulato un incidente nella galleria 'Salsa' a Gravina

Durante l’esercitazione è stato simulato un incidente grave, con incendio, che ha generato l’attivazione di Anas, Forze dell’Ordine e Servizio di emergenza sanitaria 118. Anas, in accordo con le istituzioni locali, ha eseguito oggi una simulazione di un pericolo sinistro per verificare l'efficacia del 'piano di gestione dell’emergenza' all’interno della galleria 'Salsa', posizionata lungo la Strada Statale 96 'Barese' a Gravina in Puglia.

L’iniziativa rientra nell’ambito della sicurezza stradale per l’utenza lungo le gallerie.

"Tale esercitazione ha avuto la finalità di poter verificare l'adeguatezza delle risorse e l'efficacia del modello di intervento descritto nel 'Piano di Gestione dell’Emergenza' - spiega Anas in una nota - Durante l’esercitazione, gli enti e le istituzioni locali coinvolte, hanno manifestato ottima sinergia e collaborazione d’intervento".

Nei prossimi giorni si terrà, in Prefettura, il debriefing dell’esercitazione tra tutti gli enti di soccorso coinvolti, per una valutazione congiunta del risultato delle azioni introdotte ai fini di un consolidamento delle procedure del 'Piano di Gestione dell’Emergenza'.