In auto verso le località di vacanza, weekend da 'bollino rosso' sulle strade: traffico intenso sulla statale 16

Previsto traffico intenso sulla rete stradale, in particolare sulle principali arterie interessate dagli spostamenti per le vacanze estive: in Puglia e nel Barese 'osservata speciale' la Statale 16, dove si segnalano questa mattina rallentamenti in direzione sud

Weekend di partenze per le vacanze e di spostamenti il mare: anche sulle strade baresi e pugliesi, Anas prevede traffico 'da bollino rosso', con una circolazione "molto intensa in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura".

In Puglia, tra le strade 'attenzionate' c'è, come prevedibile la statale 16: sulla strada, questa mattina, la Polizia locale di Bari segnala rallentamenti in direzione sud a partire dallo svincolo Japigia-via Caldarola.

Intanto, oggi dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 1 agosto dalle 7.00 alle 22.00 su tutta la rete stradale è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Con l'obiettivo di facilitare la mobilità e ridurre i disagi per gli utenti, Anas fa sapere di aver provveduto a rimuovere, a partire dallo scorso 23 luglio e fino al 5 settembre, 435 cantieri degli 800 presenti sulla rete stradale e autostradale di competenza. Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/piani-interventi). Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui canali: Vai (Viabilità Anas Integrata) all'indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; app "Vai" di Anas, scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store"; Cciss Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico; numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas.

