Angela Agostiano eletta presidente dell’EuChemS, la docente dell'Università rappresenterà 160.000 chimici in Europa

Angela Agostiano, professore ordinario di Chimica-Fisica dell’Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' eletta presidente dell’EuChemS, che rappresenta oggi più di 160.000 chimici provenienti da 51 società associate e altre organizzazioni legate alla chimica in Europa. L'elezione della docente del Dipartimento di Chimica dell'Ateneo barese è avvenuta a fine agosto, per la precisione durante l'Assemblea generale dei rappresentanti delle Società associate tenutasi il 26 e 27 agosto a Lisbona.

"Un incarico di grande prestigio per Angela Agostiano, già prima donna Presidente della Società Chimica Italiana (2017 -2019) - spiegano dall'Università in una nota - Laureata in Chimica, ha già ricoperto numerosi incarichi di responsabilità in seno alla Società Chimica Italiana, all’INSTM (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali), all’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), al Distretto pugliese di Alta Tecnologia (DHITECH) ed inoltre è membro dell’Accademia delle Scienze di Torino e dell’Academia Europaea. Recentemente è stata insignita del prestigioso premio Chemistry Europe Fellow 2020/2021 ricevuto in passato anche dai premi Nobel Ben Feringa (Paesi Bassi) e Sir Fraser Stoddart (USA)".

Importante anche l'attività di ricerca, documentata da più di 310 articoli su riviste scientifiche internazionali ad alto impatto, con circa 1000 citazioni ed un h-index di 48 (Google Scholar) e dalle numerose comunicazioni a congresso (più di 40 a invito). Ha scritto inoltre articoli divulgativi e rilasciato interviste per giornali e programmi a diffusione nazionale e internazionale.