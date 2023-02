Anna Oxa aprirà il 73° Festival di Sanremo: l'atteso ritorno all'Ariston dopo 12 anni

Aprirà la 73esima edizione del Festival di Sanremo con la sua classe e ricercatezza musicale, per un'esibizione tra le più attese: Anna Oxa torna in gara all'Ariston dopo 12 anni dall'ultima partecipazione.

Un brano che si preannuncia suggestivo, dal titolo 'Sali (Canto dell'Anima) scritto dall'artista barese assieme a Francesco Bianconi (autore e frontman dei Baustelle), Kaballà e Fabrizio Zanotti. Un invito a fuggire dalle falsità e dall'avidità della vita e a volare alto, liberi e puri.

Sarà la quindicesima apparizione sanremese per la cantante di origini albanesi, per un record che condivide con altri big della musica italiana come Milva, Albano, Toto Cutugno e Peppino Di Capri. Due i successi di Oxa, nel 1989 in coppia con Fausto Leali per la celebre 'Ti Lascerò' e nel 1999 quando presentò 'Senza pietà' coniugando maturità e contemporaneità musicale.