Quindici anni fa il disastro aereo di Capo Gallo: Bari ricorda le vittime della tragedia

Bari ricorda le 16 vittime del disastro aereo di Capo Gallo. Sono passati quindici anni dalla tragedia dell'Atr72, partito da Bari, in direzione Djerba in Tunisia, e precipitato nelle acque siciliane il 6 agosto 2005.

Questo pomeriggio, il vicesindaco Eugenio Di Sciascio deporrà una corona di fiori presso la stele nel parco Perotti che ricorda le 16 vittime (quattordici passeggeri, tutti pugliesi, e due cittadini tunisini, membri dell'equipaggio). La cerimonia sarà preceduta da una messa celebrata nella parrocchia di San Sabino alle ore 18. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Disastro Aereo Capo Gallo 6 agosto 2005”, è patrocinata dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia.

"Quest'anno - si legge nel messaggio postato sulla pagina Fb dell'associazione - ricorrono 15 anni dalla sciagura che ha colpito tutta la nostra Comunità, avevamo molti progetti da realizzare all'insegna della Responsabilità come già fatto negli anni passati. A causa delle restrizioni messe in atto contro il Covid dobbiamo rimandare al prossimo anno ma non possiamo non ricordare, commemorare sempre per tenere alta l'attenzione. Il 6 agosto ci ritroveremo quindi insieme ancora una volta alle ore 18 presso la parrocchia San Sabino per stringerci attorno ai nostri cari e alla stele che si erge sulla città come monito, per non dimenticare come la negligenza e l'incuria siano causa di disastri simili!".

Il pomeriggio di quel giorno l'Atr72 della Tuninter, partito da Bari e diretto a Djerba, precipitò nelle acque al largo di Capo Gallo, in Sicilia. Quell'aereo - accertarono poi le indagini - era rimasto senza carburante a causa di un errore provocato da un pezzo di ricambio sbagliato, destinato ad un altro modello di aereo. Per il disastro sono stati condannati sette cittadini tunisini: lo scorso anno i parenti delle vittime si sono strenuamente opposti alla richiesta di grazia, dopo aver negli anni chiesto che la sentenza fosse effettivamente applicata e le pene scontate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella tragedia di Capo Gallo persero la vita sedici persone, altre 23 rimasero ferite. Quattordici furono le vittime pugliesi: Chiara Acquaro, 4 anni, Bari; Elisabetta Acquaro, 44 anni, Bari; Carmela Amoruso, 53 anni, Bari; Barbara Baldacci, 23 anni, Bari; Maria Grazia Berenato, 23 anni, Gioia; Francesco Cafagno, 23 anni, Bari; Antonella Capurso, 22 anni, Gioia; Paola Di Ciaula, 27 anni, Modugno; Raffaele Ditano, 35 anni, Fasano; Enrico Fallacara, 39 anni, Bitonto; Annamaria Palmisano, 53 anni, Crispiano; Isabella Ruta, 31 anni, Bari; Rosa Santoro, 46 anni, Canosa; Giuseppe Scarnera, 25 anni, Gioia. A perdere la vita anche due membri tunisini dell'equipaggio, Moez Bouguerra, capo cabina, e Harbaoui Chokri, meccanico di bordo.