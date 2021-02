Decessi per legionella al Policlinico, annullata dal Riesame l'interdizione all'ex dg Migliore

Annullate le misure interdittive per l'ex direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. La decisione è del Tribunale del Riesame di Bari: le interdizioni per Migliore, per il direttore sanitario Matilde Carlucci e per il direttore Area tecnica Claudio Forte erano state emesse nell'ambito dell'inchiesta sui decessi per legionella all'interno dell'ospedale barese.

I giudici hanno accolto gli appelli dei difensori degli indagati e rigettato quello della Procura che chiedeva di prolungare le misure interdittive fino ad un anno o almeno 6 mesi rispetto ai 3 mesi stabiliti dal gip, in scadenza il 9 marzo. Gli episodi sotto indagine si riferiscono al periodo tra il 2018 e il 2020.