"Non vogliamo quell'antenna 5g nel centro del quartiere", cittadini preoccupati a Ceglie: protesta e raccolta firme

"Stanno installando quell'antenna per il 5g proprio qui, nel centro del quartiere. Qui ci sono abitazioni, negozi, una residenza abitata da suore anziane proprio di fronte. Perché installarla proprio su quella palazzina, in pieno centro abitato, e non in una delle campagne fuori dal quartiere?". "Chiediamo che qualcuno venga a darci spiegazioni, chiediamo che sia tutelato il nostro diritto alla salute".

Da qualche giorno, a Ceglie, i cittadini hanno avviato una raccolta per firme, per opporsi ai lavori che prevedrebbero, su una palazzina privata di via Umberto, strada principale dell'ex frazione, "l'installazione di nuove antenne g5, insieme al riposizionamento di altre antenne 4g che erano già presenti". A seguire la vicenda, un gruppo di cittadini attivi riuniti intorno ad alcuni comitati di quartiere. Questa mattina, in concomitanza con l'arrivo dei mezzi per l'avvio dei lavori, residenti e commercianti della zona si sono ritrovati in strada, tornando a manifestare timori e preoccupazioni, come già avvenuto nelle scorse settimane, quando per la prima volta sono venuti a conoscenza dei lavori previsti. Sul posto è giunta anche la polizia. "Ceglie ha già patito la presenza di quattro antenne Rai, poi rimosse nel 2007, dopo una lunga battaglia dei cittadini - ricorda un residente - E poi già qui, a poca distanza, su via Angelantonio Quaranta, ci sono altre cinque antenne, siamo circondati". Il timore principale, ribadiscono i residenti, riguarda i potenziali rischi per la salute. "Chi ci garantisce che non ce ne siano? Perché nessuno viene qui a spiegarci?". "Qui in periferia siamo dimenticati. Chi può spiegarci l'utilità di installare un'antenna 5g proprio qui, a Ceglie del Campo, con altre venti antenne presenti in zona? Chiediamo alle istituzioni: perché autorizzare un'antenna qui e non magari in campagna?". In questi anni - affermano i residenti - abbiamo avuto un aumento del 20% dei tumori a Ceglie, interessa a qualcuno?". Intanto la raccolta firme avviata nei giorni scorsi ha raggiunto circa 600 adesioni e va avanti, così come anche, pare, gli interventi che per l'installazione, in linea con l'iter autorizzativo previsto. "Ma la protesta non si ferma", dicono i cittadini, dicendosi pronti a richiedere verifiche e procedere anche "per vie legali".