Domenica dal sapore estivo, a Pane e Pomodoro i primi bagni di turisti e baresi

La domenica accompagnata da temperature elevate, quasi estive, ha spinto cittadini e turisti a recarsi sulla spiagge baresi per vivere la prima giornata del 2024 al mare. Molti ne hanno approfittato per passare alcune ore al sole, iniziando così ad abbronzarsi. Altri, i più temerari, hanno affrontato anche le acque, tuffandosi in mare per un bagno. La spiaggia di Pane e Pomodoro, in particolare, è stata affollata dai tanti amanti della tintarella.

Il lido cittadino di Torre Quetta, invece, ha festeggiato l'apertura ufficiale della stagione con una grande festa accompagnata da concerti e dj-set.