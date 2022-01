Antonio Cassano ricoverato a Genova per il Covid: "E' vaccinato e sta bene"

E' stato ricoverato in ospedale per complicazioni legate al Covid l'ex calciatore barese Antonio Cassano. Il 39enne già attaccante della Nazionale si trova all'ospedale San Martino di Genova, secondo quanto ha appreso la testata Genova Today, ed è seguito dall'équipe del professor Bassetti.

Cassano, aveva passato gli ultimi giorni del 2021 e l'inizio dell'anno in isolamento domiciliare dopo aver contratto il virus. La moglie Carolina Marcialis, in una stories, ha confermato che Antonio è vaccinato con due dosi, come spiega l'Adn Kronos. Il peggioramento delle sue condizioni, che non sarebbero comunque preoccupanti, hanno reso necessario il suo ricovero nell'ospedale genovese.

