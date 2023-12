"Tua figlia ha provocato un incidente, le servono 10mila euro", anziana di Altamura ingannata al telefono: denunciato un 45enne

Avrebbe cercato di raggirare un'anziana di Altamura, raccontando al telefono di un incidente stradale provocato dalla figlia della donna: per spaventare l'anziana signora avrebbe sostenuto che la figlia rischiava l'arresto e per evitarlo sarebbe stato necessario un ingente risarcimento del danno, pari a 10mila euro. Un 45enne residente a Napoli è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Matera, per i reati di truffa e tentata truffa, ai danni di persone anziane, commessi il 9 settembre del 2022.

Secondo l'accusa, riporta l'AdnKronos, l'uomo avrebbe tentato di truffare due anziane di Matera e, in seguito, sarebbe riuscito a ingannare una donna di Altamura. Dalle indagini svolte dalla squadra mobile della Questura di Matera sono stati ricostruiti tre episodi. In due casi l'uomo non sarebbe riuscito nel suo intento perché le scuse usate al telefono non avrebbero convinto due signore residenti a Matera che, insospettite, sarebbero riuscite a chiamare i loro parenti.

È stata più sfortunata la donna residente ad Altamura che, posta in uno stato di agitazione dopo aver ricevuto la falsa notizia della figlia in difficoltà, avrebbe creduto al 45enne. Quando l'uomo si è presentato a casa sua, gli avrebbe consegnato 1300 euro e oggetti preziosi.