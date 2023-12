Travolta da un'auto a Bari, anziana in ospedale: "Chi l'ha investita ha aperto lo sportello, poi è scappato: si costituisca e chieda scusa"

Travolta da un'auto mentre attraversava la strada. Vittima dell'episodio, avvenuto venerdì mattina all'altezza dell'incrocio tra via Brigata Regina e via Davide Lopez, nei pressi del mercato coperto, una donna di 78 anni. A raccontare a BariToday l'accaduto è il nipote della donna, scosso e profondamente amareggiato. La persona alla guida della vettura, infatti, dopo l'incidente si sarebbe dileguata senza fermarsi a prestare soccorso.

"Mia nonna - racconta il giovane a BariToday - come ogni mattina si stava recando a messa nella vicina chiesa dei Carmelitani. Si è assicurata di essere sulle strisce per poter attraversare la strada, ma poco dopo è stata sbalzata dall'auto". Il cui conducente, però, racconta ancora il giovane, non si è fermato: "Mia nonna, per fortuna, è sempre rimasta cosciente. Chi l'ha investita ha fatto retromarcia e ha aperto lo sportello, forse per vedere se era morta, poi l'ha richiuso scappando".

La 78enne, soccorsa e trasportata in ospedale, è stata sottoposta d'urgenza a un intervento di chirurgia plastica a una gamba, e nei prossimi giorni potrebbe subire un'altra operazione a un braccio. "Mia nonna è allergica e questo è un problema per l'assunzione dei farmaci, sta soffrendo molto", racconta ancora il giovane. Sull'episodio indaga la Polizia locale di Bari. Informazioni utili a ricostruire l'accaduto e a risalire al responsabile potranno arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere presenti in zona. "Sappiamo per certo che un video è stato già consegnato", commenta in merito il giovane.

Intanto, il nipote della 78enne lancia un messaggio rivolto alla persona alla guida dell'auto: "Chiediamo che si costituisca e chieda scusa. Mia nonna avrebbe potuto anche essere sua nonna, o sua madre. Fuggire è stato un gesto vigliacco, chiediamo che torni sui suoi passi e si faccia avanti".