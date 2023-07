Anziana si allontana da casa di riposo in Romagna, ritrovata dalla Polizia Locale di Bari in servizio nelle zone alluvionate

Agenti della Polizia Locale di Bari, impegnati in Romagna attraverso una Colonna Mobile di Protezione Cigile Anci per supportare le amministrazioni colpite dalle devastanti alluvioni di maggio scorso, hanno ritrovato un'anziana allontanatasi da una casa di riposo di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena.

La donna, in buono stato di salute, è stata riaffidata ai parenti e riaccompagnata nella struttura dalla quale si era allontanata. L'attività della Locale barese prosegue da una trentina di giorni con 10 unità che settimanalmente ruotano in Romagna per attività tecniche ed amministrative ma anche per i quotidiani servizi di Polizia nelle zone alluvionate per un progetto che coinvolge l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.