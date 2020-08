Cade sulla scogliera a Torre a Mare, anziano soccorso in elicottero

Cade sulla scogliera e per portarlo in salvo intervengono i vigili del fuoco in elicottero. Un anziano di circa 70 anni è stato soccorso in tarda mattinata a Torre a Mare, nella zona di Cala Colombo.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo sarebbe caduto sulla scogliera sottostante mentre cercava di scendere verso il mare. La caduta è avvenuta in una zona difficilmente accessibile, e per questo, per soccorrere il ferito, a supporto degli operatori del 118 si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei Vigili del fuoco, allertati dalla Guardia costiera. I pompieri, intervenuti anche con il nucleo sommozzatori, hanno dunque provveduto a recuperare l'uomo, poi trasportato in ambulanza in ospedale. Secondo prime informazioni, l'anziano sarebbe rimasto ferito ad una spalla.

L'episodio è avvenuto in un tratto fortemente caratterizzato dal fenomeno dell'erosione costiera, tra divieti del Comune e residenti che da tempo chiedono con forza interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del litorale.