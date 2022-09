Colpito con il manico di una carrozzina in una 'casa di riposo' del San Paolo: anziano ricoverato in gravi condizioni

Sarebbe stato colpito con il manico di una carrozzina per disabili da un 84enne ospite, come lui, di una rssa di Bari, nel quartiere San Paolo. L'episodio, accaduto lo scorso 30 agosto, ha per vittima un 93enne che è stato ricoverato, in gravi condizioni cliniche ed in pericolo di vita, nel Policlinico. Sono in corso accertamenti dei carabinieri della Compagnia del San Paolo, coordinati dalla Procura di Bari, per ricostruire la dinamica dei fatti e le motivazioni del gesto.