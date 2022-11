Anziano deceduto nella sua abitazione in via Putignani, il cadavere scoperto dopo 2 mesi

Un 82enne è stato ritrovato morto nella sua abitazione in via Putignani, a Bari. Il cadavere dell'anziano, in evidente stato di decomposizione, fa presumere che il decesso sia avvenuto circa 2 mesi fa. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la figlia della vittima a dare l'allarme, preoccupata dalle mancate risposte al telefono da parte del padre. Sul posto sono giunti gli uomini del 118, la Polizia Scientifica e i Vigili del Fuoco. Il corpo dell'anziano è stato trasportato al Policlinico, dove sarà effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso.