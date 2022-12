Niente dj-set o bottiglie di vetro, ma i baresi non rinunciano all'aperitivo: folla per le vie del centro

Il divieto di dj-set e bottiglie in vetro non fermano gli aperitivi in città. Dalla tarda mattinata della Vigilia, tanti baresi non hanno rinunciato al rito dell'aperitivo del 24 dicembre: quasi tutti i locali del Murattiano si sono riempiti di folle festanti, compreso il caratteristico molo San Nicola, 'n derr la lanz', sul lungomare.

Il sindaco di Bari aveva firmato due ordinanze per regolare le feste in città: non solo il divieto di dj-set negli spazi all'aperto dei locali e di somministrare bevande in bottiglia, ma anche il divieto di far esplodere fuochi d'artificio anche a Capodanno. Eppure, vista l'alta affluenza di persone nel centro città, tanto da rendere difficile percorrere le strade del Murattiano, i baresi non hanno rinunciato agli auguri in compagnia.