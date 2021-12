Tra musica e acrobati sui trampoli apre il mercato di Santa Chiara a Japigia. L'emozione degli operatori "Sarà la nostra casa"

Si apre tra musica e performance acrobatiche sui trampoli - a tema natalizio - la festa per l’apertura del mercato di Santa Chiara a Japigia. È stato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, accompagnato dall’assessore al Commercio Carla Palone e dal presidente del primo Municipio Lorenzo Leonetti, ad accogliere l’ingresso dei primi clienti e soprattutto dei mercatali, trasferitisi dagli spazi all’aperto di via Pitagora nei 72 box che compongono la struttura in via Aristosseno.

Una nuova casa al coperto che gli operatori aspettavano da decenni, la cui apertura anche nell’ultimo periodo è stata funestata da tanti problemi, che ne hanno ritardato il taglio del nastro. A pochi giorni dalle feste, però, è arrivato il via libera e tra i box è partita la corsa agli acquisti. E tra i presenti c'è anche una mercatale - prima operante nel mercato di via Amendola - che è stata esclusa dall'assegnazione dei box del nuovo mercato coperto per una questione di anzianità professionale.