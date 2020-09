Riapre la scuola, il messaggio del futuro assessore Lopalco: "Ci saranno nuovi casi covid ma niente drammi, i test funzionano"

"La situazione ci dà la prova che quello che abbiamo fatto sta funzionando": a parlare è il professor Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità in pectore della Regione Puglia e già a capo della task force epidemiologica per contrastare il covid,. durante la cerimonia d'inaugurazione del nuovo anno scolastico a Molfetta, appuntamento al quale ha preso parte anche il governatore Michele Emiliano.

"I test sierologici funzionano - ha aggiunto -. Sono quelle strategie che sono state messe in atto per un'apertura serena dell'anno scolastico. Gli insegnanti hanno già accettato questa nuova normalità. Lavoriamo con positività. E' ovvio che ci saranno febbri, è ovvio che ci saranno nuovi contagiati ma non dobbiamo farne un dramma" ha concluso Lopalco.