Amiu Bari, apertura straordinaria dei centri raccolta rifiuti nelle feste di Pasqua

In occasione delle vacanze di Pasqua, Amiu Puglia ha ridefinito gli orari delle aperture e dei servizi disponibili. Il centro comunale di raccolta rifiuti in via Accolti Gil, nella zona industriale, sarà aperto domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile dalle 7.30 alle 12.30. Il centro comunale di raccolta rifiuti di via Martin Luther King sarà aperto domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile dalle 7.30 alle 13.

I centri mobili di raccolta resteranno chiusi lunedì 1° aprile. Gli uffici start up non saranno attivi domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, il numero verde 800 011 558 non sarà contattabile né domenica 31 marzo né lunedì 1° aprile.

Da lunedì 1° aprile, inoltre, cambieranno gli orari di conferimento esclusivamente della frazione indifferenziata per la raccolta stradale (cassonetti): si potrà gettare la spazzatura tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 18.30 alle 22.30 e non più dalle ore 2.30 alle 22.30.