Apertura straordinaria dell'Ufficio passaporti, ma c'è chi non si presenta. La Questura: "Importante disdire prenotazioni"

Si è tenuta questa mattina la prima delle due aperture straordinarie dell’Ufficio Passaporti della Questura di Bari, programmate nel mese di aprile per far fronte alle numerose richieste dei cittadini.

Per la giornata di sabato 15 aprile, ricorda la Questura di Bari, è già programmata un’apertura straordinaria per gli utenti che si sono già prenotati, come comunicato nel mese di marzo. Ogni giorno alle ore 08.30 è sempre possibile prenotarsi attraverso l’agenda online, www.passaportonline.poliziadistato.it (adempimento indispensabile, viene sottolineato) al fine di ottenere l’appuntamento per la consegna della documentazione prescritta per il rilascio del passaporto.

Delle persone calendarizzate oggi, alcune non si sono presentate. Un fenomeno che, riferisce la Questura, si era già verificato nelle precedenti aperture straordinarie. Di qui l'invito, "per evitare che vengano sottratti posti ad altri utenti", "a presentarsi e, in caso di impedimento, a disdire per tempo la prenotazione sul sito così da consentire ad altri utenti di prendere appuntamento".