"Appalti in cambio di cene e percorsi benessere", nove persone in manette: arresti anche nel Barese

CI sono anche dei professionisti del Barese tra le nove persone arrestate nel corso dell'inchiesta della Procura di Trani e della Guardia di Finanza di Barletta, in cui si contestano reati contro la pubblica amministrazione. Lo riporta l'Adn Kronos. In tutto gli indagati sono 17, di cui 14 sottoposti a misure cautelari: quattro in carcere, cinque ai domiciliari, un obbligo di dimora, tre provvedimenti di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e una interdittiva dalla funzione pubblica. Gli arresti sono avvenuti, nella Bat, nel Barese e nel Salernitano.

L'indagine ruota intorno alla Provincia Bat ed è partita dalle attività di bonifica della discarica Cobema in territorio di Canosa di Puglia. Secondo gli inquirenti, con atti viziati da falsità materiale ed ideologica, da parte di pubblici ufficiali sono state pilotate delle procedure amministrative per affidamenti diretti di commesse di importo sotto soglia ad alcuni liberi professionisti, in cambio di ''plurime utilità'' quali somme di denaro, consulenze private rese dagli stessi affidatari, lavori edilizi in abitazioni private, promesse di posti di lavoro, percorsi benessere, noleggio gratuito di mezzi, pranzi e cene. Secondo gli inquirenti, si era creato ''un autentico sistema, in grado di riprodursi illimitatamente nel tempo, grazie anche alle collaudate modalità esecutive delle condotte criminose".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre alla gravità, serialità e sistematicità dei fatti stessi, il giudice ha enfatizzato la commissione dei reati da parte di dirigenti pubblici con funzioni apicali, ravvisando gli estremi di un meccanismo oliato pronto a funzionare in una pluralità di casi, già noto e sperimentato da più appaltatori''. In base ai gravi indizi ricostruiti dagli investigatori, sono stati riscontrati ''ripetuti meccanismi fraudolenti perpetrati da pubblici ufficiali con ruoli apicali dell'Ente Provincia Bat e dalle imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione''.