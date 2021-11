Presunti appalti illeciti nel settore rifiuti: annullato sequestro da 20 milioni di euro

La decisione del Tribunale del Riesame di Bari. Il provvedimento eseguito un mese fa dalla Finanza nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità in appalti per la raccolta rifiuti in alcuni Comuni del Barese