"Non dimenticateli": l'appello alla presidente Casellarlti per la morte del pilota Marco Partipilo

"Nessuno li dimentichi". A chiederlo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è stata Nicla Partipilo, madre di Marco, il pilota barese dell'Aeronautica morto con altri 7 militari del Csar di Brindisi nel 2008.

"L'unica cosa che chiedo è che nessuno li dimentichi, dovete starci vicino con il ricordo di questi ragazzi" ha detto la donna, riferendosi all'incidente con elicottero avvenuto mentre andavano in Belgio per una esercitazione, per poi consegnare alla presidente del Senato una foto con i volti e i nomi degli otto "angeli del Csar".

La consegna è avvenuta a margine della cerimonia nel Sacrario dei caduti d'Oltremare di Bari in occasione del giorno dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze armate.

"Marco era il più giovane dell'equipaggio, aveva quasi 29 anni - racconta la mamma - era pieno di vita, grande tifoso del Bari, e dava tutto di sé agli altri. Chiedo solo che non venga dimenticato".