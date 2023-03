Città Metropolitana di Bari, approvato il bilancio di previsione 2023-2025: manovra da 733 milioni di euro

Il Consiglio metropolitano di Bari ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2023-2025 su cui anche la Conferenza metropolitana dei sindaci ha espresso parere favorevole. Una manovra complessiva di 733 milioni di euro, di cui oltre 500 milioni di spesa per investimenti, inclusi 28 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali e 30 milioni per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di competenza dell’Ente.

Sul versante della spesa corrente, il cui importo complessivo ammonta a 141 milioni di euro, il nuovo piano del fabbisogno del personale prevede, nell'anno in corso, 32 nuove assunzioni di vari profili professionali che si aggiungono alle procedure concorsuali già espletate e in itinere.

Sul versante delle entrate non è stato previsto alcun aumento dei tributi quali Ipt, Rc auto, Tefa e Canone Unico Patrimoniale mantenendo, dunque, inalterata la pressione fiscale rispetto agli anni precedenti. La previsione di entrate, ricavate da sanzioni per violazioni al codice della strada e al Testo Unico in materia ambientale, è di 800mila euro.

“Anche quest’anno la Città metropolitana di Bari dimostra solidità finanziaria e un’accresciuta capacità di spesa - afferma Michele Laporta, consigliere metropolitano delegato al bilancio e alla programmazione economica - Al primo gennaio del 2023 il fondo cassa disponibile è di 373 milioni di euro, mentre nella nota integrativa al bilancio risulta un avanzo di amministrazione presunto 2022 di 240 milioni, di cui 110 milioni di avanzo libero. Obiettivi raggiunti grazie al contributo di tutti i consiglieri metropolitani senza distinzione di appartenenza politica che, su input del sindaco metropolitano Antonio Decaro, con grande senso di responsabilità, hanno sempre anteposto gli interessi di tutti i territori e dei cittadini con esemplare unità di intenti".