Vertenza Gazzetta del Mezzogiorno, ok dal Tribunale per il concordato preventivo di Ecologica

Approvato il concordato preventivo per il fallimento della Mediterranea Spa, la società proprietaria della Gazzetta del Mezzogiorno. A darne notizia è il Comitato di redazione del giornale.

I giudici baresi hanno così omologato il concordato preventivo proposto dalla società Ecologica spa per il fallimento delle Mediterranea spa, società proprietaria della Gazzetta del Mezzogiorno. "Si tratta di uno spiraglio di luce per tutti i giornalisti della Gazzetta dopo anni di buio e sofferenze. Il provvedimento spazza via ogni incertezza e qualsiasi polemica, ora siamo pronti a lavorare con il nuovo editore per riportare in edicola il nostro giornale" si legge nella nota del Cdr.