Tifoso colpito da malore, l'arbitra sospende la partita per soccorrerlo: il gesto della barese Cristiana Laraspata

E' accaduto in provincia di Isernia. Laraspata, specializzanda in Anestesia e Rianimazione e al suo esordio come giudice di gara in serie D, ha interrotto l'incontro e soccorso l'uomo in attesa dell'ambulanza. L'uomo, purtroppo, è successivamente deceduto in ospedale