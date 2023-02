Inchiesta su atti Corecom e Consiglio regionale della Puglia: archiviato il procedimento

E' stata disposta l'archiviazione per l'inchiesta relativa agli atti pubblici del Comitato regionale per le telecomunicazioni (Corecom) e del Consiglio regionale della Puglia che vedeva indagate 12 persone, accusate di concorso in falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. A riportare la notizia è l'Ansa. Il gip del Tribunale di Bari, Angelo Salerno, ha così accolto la richiesta del pm Michele Ruggiero.

Il procedimento era relativo ad alcuni atti, risalente a un periodo fra giugno 2019 e ottobre 2020, che, secondo le indagini condotte dalla guardia di finanza e coordinate dalla Procura di Bari, sarebbero stati redatti dalla società Cles, ovvero da "soggetti privati estranei alla pubblica amministrazione".

Il gip, come riporta sempre l'Ansa, ha rilevato l'"insufficienza degli elementi probatori a sostenere una ragionevole previsione di condanna" per Domenica Gattulli (segretaria generale del Consiglio regionale), Angelica Brandi e Giuseppe Musicco (rispettivamente dirigenti della sezione Risorse umane e di quella Studio e supporto alla legislazione), Michele Chieco (funzionario responsabile dei rapporti di collaborazione fra il Consiglio e l'università), Lorena Saracino e Francesco Plantamura (rispettivamente presidente e direttore del Corecom), Pasquale Carulli (esperto legale senior di Cles), Marco Magistrale, Flavia Severino Ulloa e Fabio Valenzano ( esperti contabili juniores dell'azienda), Angela Vicenti e Rosa De Florio.

Nella sua richiesta di archiviazione, riporta l'agenzia, il pm aveva evidenziato come "a un'attenta valutazione delle deduzioni difensive e e degli interrogatori" non ci fossero i presupposti per "formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti degli indagati".