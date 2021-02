Positivo al Covid l'arcivescovo di Bari-Bitonto, Giuseppe Satriano: "In isolamento, presenta sintomi lievi"

La positività, come indicato dall'Arcidiocesi, è stata riscontrata in giornata dopo un controllo antigenico. Annullati tutti gli impegni del monsignore

Positivo al Covid monsignor Giuseppe Satriano, l'arcivescovo di Bari-Bitonto. La notizia è stata comunicata dalla stessa Arcidiocesi: la positività è stata riscontrata in giornata dopo un controllo antigenico. Satriano è al momento in isolamento e presenta sintomi molto lievi. "A maggior conferma - ricordano - si attendono comunque i risultati del tampone molecolare. Gli impegni dell’Arcivescovo in programma sono rimandati ad altra data".