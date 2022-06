Arsenale nascosto nella villa ad Andria, condanna a 12 anni e otto mesi di reclusione per l'ex gip De Benedictis

La decisione della gup del del Tribunale di Lecce Laura Liguori. L'ex giudice era stato già condannato per quattro episodi di corruzione in atti giudiziari relativi a presunte tangenti intascate in cambio di scarcerazioni.