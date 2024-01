Denaro in cambio della 'concessione' di una zona in cui prostituirsi: 30enne arrestata a Bari per tentata estorsione

La Polizia Locale di Bari ha arrestato una cittadina straniera trentenne con l'accusa di tentata estorsione nei confronti di tre donne di altra nazionalità: "Con violenza e minacce nei confronti di prostitute - riporta la Polizia Locale - avrebbe costretto al pagamento di una somma di denaro quale condizione per la prosecuzione dell'attività in una determinata zona".

L'arresto sarebbe avvenuto al termine di un'attività di indagine degli agenti della Locale che, dopo verifiche ed appostamenti in zona, sarebbero riusciti a fermare la donna in flagranza dell'atto estorsivo, nel momento in cui l'indagata avrebbe percepito la somma dalle vittime.

Secondo le indagini della Polizia Locale, l'arrestata da mesi avrebbe usato violenza nei confronti delle vittime, rivendicando il controllo della zona e che chiunque avesse voluto prostituirsi nella zona avrebbe dovuto pagare a lei una somma di denaro mensile.

L'arresto eseguito e l'applicazione della misura cautelare di detenzione sono stati convalidati dal giudice del Tribunale di Bari che ha accolto le richieste del pubblico ministero in ordine al reato di estorsione continuata. È stata confermata la custodia cautelare in carcere per la 30enne.