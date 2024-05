Nel covo a Bari Vecchia scoperte droga e armi: in manette 4 membri del clan Capriati

La perquisizione nel covo avrebbe consentito di scoprire gli affari della cellula criminale a Bari Vecchia. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno arrestato oggi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, quattro persone, con precedenti di polizia, ritenuti esponenti di spicco del clan Capriati.

Gli arrestati sarebbero accusati, in concorso tra loro, dei reati di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e detenzione al fine di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Le indagini sono partite dal sequestro di un’ingente quantitativo di sostanza stupefacente e di una pistola, avvenuto a Bari il 29 settembre scorso, in piazzetta dei Marinai, in un locale in disuso: il personale della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Bari ritrovò 475,76 grammi di cocaina, 716,09 grammi di hashish e circa 3 kg di marijuana, oltre ad una pistola revolver 'Smith & Wesson' calibro 357 magnum, con guanciole in radica e sei proiettili nel tamburo, perfettamente funzionante.

Il luogo in cui era stata rinvenuta la sostanza stupefacente e la pistola, posizionato nel Borgo Antico, sarebbe sotto il controllo dal clan 'Capriti'. Nelle ultime settimane il sodalizio è stato coinvolto nella presunta guerra fra clan scoppiata in città, dopo l'agguato in cui ha perso la vita Raffaele Capriati lo scorso 1° aprile nel quartiere Torre a Mare.

I rilievi eseguiti da personale del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Bari sul materiale trovato nel covo, avrebbero consentito di individuare, su alcuni reperti, quattro frammenti di impronte digitali, riconducibili agli indagati.

Dopo le formalità di rito, i quattro destinatari del provvedimento cautelare sono stati condotti in carcere.