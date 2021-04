Furti e rapine nel Barese e in trasferta, ricercato dopo le condanne: 58enne barese arrestato dai carabinieri

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari a seguito di condanne inflitte per diversi reati, tra cui associazione a delinquere, furto e rapina - per fatti commessi tra il 2014 ed il 2017 tra il Barese e i territori di Foggia e Potenza. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modugno lo hanno individuato e arrestato nei giorni scorsi in un'autorimessa alla periferia di Bari. Così l'uomo, un 58enne barese, dopo le formalità di rito è finito in carcere. Dovrà scontare una pena di quattro anni, sei mesi e otto giorni di reclusione.