Rintracciato e arrestato in provincia di Varese: in manette un 35enne barese ricercato dal 2021

I militari hanno rintracciato l'uomo a Laveno Mombello, in provincia di Varese. Un 35enne di Bari, ricercato dal 2021 per una condanna a più di 4 anni da scontare per reati di tipo predatorio, è stato individuato e arrestato dai Carabinieri del Comando provinciale di Varese con l'impiego delle Squadre Cacciatori di Puglia, messe a disposizione della Compagnia di Luino.

L’uomo, secondo quanto riporta l'Agenzia LaPresse, sarebbe rientrato in Italia dopo essere stato all'estero. Localizzata la possibile ubicazione del ricercato, nell'area extra urbana di Laveno Mombello, i militari sarebbero entrati in casa ed avrebbero arrestato l'uomo, portandolo in caserma per i riscontri.

La donna che lo ospitava è stata denunciata per favoreggiamento personale. Nell'abitazione sarebbe stata trovata anche droga: secondo gli inquirenti, potrebbe essere ritenuta oggetto di attività di spaccio.