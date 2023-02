Arresti in agenzia automobilistica a Capurso, Aci Bari Bat: "Nostra delegazione estranea ai fatti"

La nota di Maria Grazia De Renzo, direttore dell'Automobile Club Bari-Bat, in merito agli arresti eseguiti nel Comune, per rimarcare che l'agenzia indagata non è quella dei fratelli Carbonara in via Lattanzio