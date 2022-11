Furti 'in trasferta' nelle abitazioni dell'Avellinese, in carcere tre persone residenti a Bari

Finiscono in carcere, in quanto indiziati per furto in abitazione nella provincia di Avellino, tre albanesi residenti a Bari. La misura è stata eseguita oggi dai carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, su ordine del gip del Tribunale di Avellino. I tre sono gravemente indiziati relativamente agli otto furti perpretati negli ultimi mesi del 2021 in diverse abitazioni dei comuni di Calitri, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi e Conza della Campania.

Dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotte dai Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi e della Stazione di Calitri, è stato delineato un quadro probatorio tale da consentire l'emissione del provvedimento. Mediante l'escussione di persone informate sui fatti, l'acquisizione di tabulati telefonici, con un'accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza e di controllo delle targhe presenti in zona, nonché con il tracciamento dell'autovettura utilizzata dai destinatari del provvedimento, è stato possibile acquisire ulteriori elementi indiziari. Ancora da rintracciare uno dei tre indagati, localizzato all'estero, per il quale è stato avviato l'iter per l'internazionalizzazione della misura cautelare, attraverso i previsti canali di cooperazione internazionale di Polizia.

