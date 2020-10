Ultima ora Bari: smantellata organizzazione mafiosa, eseguite 48 misure cautelari nell'operazione Gran Carro

Quesra mattina i carabinieri del Ros e del comando per la tutela agroalimentare, nell'ambito dell'operazione 'Gran Carro', con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali dei carabinieri territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal tribunale di Bari su richiesta della locale procura distrettuale a carico di 48 soggetti indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, illecita concorrenza con minaccia e violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche (anche con riferimento a quelle Ue) ed altri delitti tutti aggravati ex art. 416 bis. 1 c.p. per aver agevolato le attività di una organizzazione mafiosa.

