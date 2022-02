VIDEO| Il procuratore Rossi: "Intreccio tra criminalità e imprenditoria per rubare denaro pubblico". Il sistema delle tre società per l'evasione fiscale

Le parole di Roberto Rossi a margine dell'incontro con la stampa per presentare i risultati dell'operazione 'Levante', che ha visto risultanze in Puglia e in altre 9 regioni italiane

"La cosa che fa più rabbia è che si parla di denaro sottratto alla collettività. Soldi pubblici che sarebbero dovuti essere reinvestiti per la sanità, le opere pubbliche e altri servizi destinati ai cittadini". Parole del procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, a margine dell'incontro con la stampa per presentare i risultati dell'operazione Levante, che ha fatto emergere un sistema criminale tra tre diverse società per l'evasione fiscale, per un totale di 170 milioni di euro. Nel video si racconta anche il sistema messo in gioco per le frodi fiscali, che coinvolgerebbero anche le accise di oli minerali provenienti dall'estero.