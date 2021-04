"Devo portare la mitraglietta", le intercettazioni nell'indagine sul clan Strisciuglio, l'incontro tra sodali e la consegna della pistola

Uno degli intercettati fa riferimento a "vent'anni di galera", un'altra parla di una mitraglietta in suo possesso. E' una delle intercettazioni captate dagli investigatori nell'ambito dell'indagine 'Vortice Maestrale', che oggi ha portato in carcere 99 persone ritenute affiliate al clan Strisciuglio. In quell'occasione, il gruppo, seppure armato, sarebbe di ritorno dal mare. Nelle immagini successivi, nel video diffuso dagli investigatori, vengono mostrati alcuni momenti di un incontro tra presunti sodali che avviene in via Mayer, al quartiere Libertà, in quello che è considerato dagli investigatori uno dei luoghi di ritrovo del gruppo criminale. Viene esploso un colpo di pistola, ma - spiegano gli investigatori - i residenti dello stabile vengono minacciosamente 'invitati' a ignorare l'accaduto: quindi si vede l'arma essere presa 'in consegna' da un altro dei presenti, presubilmente per essere nascosta in un luogo sicuro.

