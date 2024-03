Furti d'auto, altolà dei carabinieri a due sospettati vicino a un casolare di campagna: arrestati

L’attività di prevenzione e contrasto da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale Bat per reprimere la piaga dei reati di furto di auto ha portato all’arresto di due soggetti colti in flagranza di reato tra le campagne di Corato e Andria, per resistenza a pubblico ufficiale