/ Via Napoli

Folle gara di velocità terminata nell'impatto mortale con un'altra auto: arrestati due pirati della strada

L'episodio si riferisce al 28 ottobre scorso: uno dei veicoli che aveva superato i limiti di velocità per la 'sfida', si scontrò in via Napoli con un'auto proveniente dalla direzione opposta, portando alla morte dell'autista