In giro con la cocaina nascosta in auto, scatta il controllo dei carabinieri: coppia agli arresti per spaccio

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: con questa accusa finiscono in manette in due a Turi, un 30enne e una 21enne del posto, sorpresi nel pomeriggio di ieri dalla carabinieri mentre si aggiravano in auto. I militari hanno iniziato a pedinarli, identificando subito l'uomo, già noto elle forze dell’ordine per essere stato più volte sorpreso in possesso di droga.

Dopo un breve inseguimento, è stato intimato l’alt al veicolo ed è partito il controllo. A quel punto la donna, vistasi alle strette, non ha potuto far altro che consegnare un involucro che nascondeva nella tasca del giubbino contenente 6 dosi di cocaina. Mentre l’uomo aveva con sé in tasca la somma di 740 euro. Considerato i movimenti sospetti tenuti dalla coppia poco prima di essere fermati, le dosi di cocaina rinvenute (2,5 grammi complessivi) e la somma di denaro, i Carabinieri di Turi hanno proceduto con l’arresto della coppia per la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La droga sequestrata nei prossimi giorni sarà analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bari. Anche la somma in contanti è stata sequestrata in quanto ritenuta provento dell’illecita attività si spaccio.