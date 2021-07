Bitonto, in giro per la città con droga nel borsello: arrestati in due

Finiscono agli arresti due bitontini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due, di 26 e 28 anni, erano stati notati a bordo di uno scooter dai carabinieri e fermati per un controllo. Addosso gli è stato trovato un borsello con due buste di cellophane sottovuoto contenenti complessivamente circa 159 grammi di cocaina, due bustine in cellophane contenente una dose di marjuana e 210 euro in banconote di vario taglio. Entrambi i ragazzi portati negli uffici della Stazione di Bitonto, sono stati dichiarati in arresto e successivamente accompagnati in carcere a Bari a disposizione dei giudici.