Controlli antispaccio a Monopoli: arrestati in due dopo aver tentato di disfarsi della droga

Un 58enne e un 46enne sono finiti in carcere in due distinte operazioni. I carabinieri della locale Stazione hanno anche sequestrato 7,5 grammi di cocaina e 500 euro, ritenuti frutto dell'attività di spaccio

Finiscono in manette in due per spaccio a Monopoli. Si tratta di un 58enne e di un 46enne, fermati in due diversi controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti in città. Il 58enne, origianrio di Bari, è stato sorpreso mercoledì scorso mentre tentava di disfarsi di sei dosi di cocaina. Il 46enne, anch'egli barese, è stato invece fermato dopo aver tentato di nascondere sette dosi di cocaina in tasca. I militari hanno anche sequestrato 7,5 grammi di cocaina e 500 euro, ritenuti frutto dell'attività di spaccio.

Dopo l'arresto, i due, che erano già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati portati in carcere in attesa di giudizio.